杰布·布什失言称将参加2016年美国总统大选

路透5月13日 （记者 Emily Stephenson/Emily Flitter） - 周三在与记者的交谈中，共和党人杰布·布什（Jeb Bush）似乎不小心宣布他将参加2016年美国总统大选。这段谈话已被录下视频。

这位佛罗里达州前州长似乎承认他将参加总统大选，但随后又称他尚未下定决心。

“我将参加2016年总统大选，如果我参与竞选，那（我的竞选）重点在于如何创造高速可持续的经济增长，”杰布·布什说道。

早前他与记者交流之时也澄清他还不是总统候选人。“不，我现在还不是正式的候选人。过去三个月我一直在全国旅行，梳理思路以下定决心，并尝试找出如果竞选我可能得到的支持，”他说道。

杰布·布什去年12月宣称，他将“积极探索”参加总统竞选的可能性，但他尚未正式宣布参选。

在筹款方面，考虑参选和实际参选将影响他在法律之下可以做什么及不可以做什么。一旦候选人正式加入总统竞选，他们会在筹款上面临更加严格的限制。

杰布·布什曾在美国各地为“Right to Rise”活动，这是他的律师团成立的一个政治行动委员会。如果他宣布参选，他仍可以出现在这个团体的活动中，但将被禁止参与该团体的信息传递。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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