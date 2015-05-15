杰布·布什改口 称换作他不会发动对伊战争

路透亚利桑那州坦佩5月14日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党人杰布·布什周四改口称，基于现在已知的信息，若换作是他，就不会发动对伊拉克的战争，欲将自己与兄长、美国前总统小布什拉开一些距离。

这位佛罗里达州前州长本周接受《福克斯新闻》采访时称，若换成自己，他也会像兄长小布什一样批准对伊战争。

但在遭受了一周的批评后，杰布·布什在坦佩的市民大会上改口称，“基于现在我们知道的，我不会参与，不会进入伊拉克。”

杰布·布什早先的言论令外界觉得他与小布什无甚区别。小布什2009年卸任总统职务，伊拉克战争以及美国经济下滑损及小布什政府的支持率。杰布·布什称他之前曲解了这个问题。

杰布·布什称，他一直不愿意直白地谈论美国对伊拉克的战争，因为他在担任佛州州长期间曾经给在伊丧生的美国军人的家属打过电话。

“说他们是徒然丢了性命，对我来说很难，”他说道。“实际上，他们并没有（徒然丢掉性命）。我们有着全世界最伟大的军队。”

杰布·布什一再称，若当选总统将会“做自己”，但他却挣扎于处理小布什的战争过往。

“我没有特意去表现与兄长不同，”杰布·布什向记者表示。“我对他是忠诚的。”

“我认为没必要把我和他之间的每个分歧都过一遍。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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