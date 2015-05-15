杰布·布什改口 称换作他不会发动对伊战争

美国共和党人杰布·布什周四改口称，基于现在已知的信息，若换作是他，就不会发动对伊拉克的战争，欲将自己与兄长、美国前总统小布什拉开一些距离。这位佛罗里达州前州长本周接受《福克斯新闻》采访时曾表示，若换成自己，他也会像兄长小布什一样批准对伊战争。路透