杰布·布什称人为因素对气候影响有多大是复杂问题

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新罕布什尔州贝德福德5月20日（记者 Steve Holland） - 美国共和党人杰布·布什周三称，地球气候在不断变化，科学界对气候变化有多少是人为因素所致、以及有多少是自然原因引起没有得出明确的结论。
杰布·布什在新罕布什尔州的一个竞选式派对上对气候政治进行了探究，并就他的观点回答了选民的提问。杰布·布什正在考虑是否寻求提名2016年共和党总统候选人。
美国总统奥巴马及许多科学家认为，气候变化主要归因于人为因素。杰布·布什则称，人为因素对气候的影响有多大并不确定。
“首先，气候在不断变化。我觉得科学界也不清楚人为因素和自然因素所占的比重。这很复杂。说实话，那些认为科学能确定的人，真的太傲慢了，”他说。
“正是因为这种知识上的傲慢，目前你们甚至都不能谈论此事。气候在不断变化，我们需要适应这种现实情况，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。