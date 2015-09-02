杰布·布什加大力度抨击特朗普

路透华盛顿9月1日（记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人杰布·布什利用特朗普支持民主党的以往记录，周二向后者发起迄今最直接的攻击，以报复特朗普对其的一连串个人攻击。

杰布·布什的竞选团队在一段视频中引用特朗普自己支持希拉里以及一项全面医疗制度、增税及流产方面的言论，来证明特朗普并非保守派。

根据视频，特朗普在电视采访中被问及他是共和党还是民主党时说：“如果我说，在很多情况下我可能更会将自己确认为民主党，你会大吃一惊的。”

而就在此前一天，特朗普竞选团队发布犯下或涉嫌谋杀案的三名污点非法移民的视频，以攻击杰布·布什关于移民是“爱心行动”的说法。

杰布·布什在迈阿密被记者问及特朗普的上述攻击时称，他认为特朗普的多数攻击指责都是个人性质的。

杰布·布什竞选团队的视频显示，特朗普对希拉里称赞有加，喜欢民主党的总统提名，在共和党驳斥奥巴马政府的伊核协议提案时与共和党唱反调。

“如果你看看（特朗普）观点的记录，就会发现他支持民主党，”杰布·布什在迈阿密对记者说。“……这不是一个保守派的人。”

“用他自己的话就不会有误解，这些都出自他自己之口。”

特朗普发帖回应杰布·布什的攻击，称：“一位竞选活动失败的候选人再次发出无力一击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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