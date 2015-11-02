美国前总统小布什称杰布无需为其任内决策辩护

路透华盛顿10月30日 （记者 Steve Holland） - 据消息人士，美国前总统小布什认为他的兄弟杰布·布什应停止为其任内所做决策辩护，且小布什正寻求安抚后者的支持者。

在竞选辩论中被问及小布什2003年发动伊拉克战争的决定时，杰布·布什遭遇了竞选活动最艰难的一些时刻。

最近共和党总统参选人特朗普指责小布什任内未能保证美国安全，因“9.11”袭击发生在其任内，杰布·布什对此进行了激烈回应。

杰布·布什在近期的共和党辩论中表现平庸，加剧外界关于他在努力找到立足点的看法，杰布·布什还被迫削减竞选工作人员的薪酬和人数以应对竞选捐款下滑。

周四在华盛顿的一家酒店，小布什向数百名曾在其政府中工作过的人士发表讲话。参加者称，69岁的小布什很风趣，并不断自嘲，似乎对自己和自己的过往记录都心平气和。

一名参加者称，杰布·布什遭遇困境的竞选活动仅在问答环节被简单提及。小布什称，共和党候选人之战仍处早期阶段，杰布·布什仍是强劲的参选人。

小布什称，杰布·布什出于家庭原因可能觉得需要为他辩护。

“但他不应觉得有必要这么做，”上述参加者称小布什在活动中表示。“他当时的那些决定有特定的时空背景，今天不需要由他（杰布·布什）或者其他人来为其进行辩护。”（完）