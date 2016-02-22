杰布·布什宣布退出美国2016年总统竞选

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透南卡罗来纳州哥伦比亚2月20日 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周六宣布将中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。
杰布·布什在爱荷华州和新罕布什尔州的表现亦不佳。杰布·布什称，竞争很“激烈”，但这三个州的选民已经表达了他们的意见。
他还称，“想法很重要，政策很重要。”此言似乎是在抨击特朗普，杰布·布什曾指责特朗普没有想法。
杰布·布什是美国前总统老布什之子，是前总统小布什的弟弟，刚参选时曾普遍被看好，但却未能将筹资优势变成支持率优势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。