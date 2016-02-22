杰布·布什宣布退出美国2016年总统竞选

路透南卡罗来纳州哥伦比亚2月20日 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周六宣布将中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。

杰布·布什在爱荷华州和新罕布什尔州的表现亦不佳。杰布·布什称，竞争很“激烈”，但这三个州的选民已经表达了他们的意见。

他还称，“想法很重要，政策很重要。”此言似乎是在抨击特朗普，杰布·布什曾指责特朗普没有想法。

杰布·布什是美国前总统老布什之子，是前总统小布什的弟弟，刚参选时曾普遍被看好，但却未能将筹资优势变成支持率优势。（完）