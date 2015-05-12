杰布·布什：若换成自己也会批准入侵伊拉克

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月11日 - 有望成为美国共和党总统候选人的杰布·布什（Jeb Bush）称，若换成自己，他也会像兄长小布什一样批准2003年入侵伊拉克。
这位前佛州州长周一在接受《福克斯新闻》采访时承认，在推翻伊拉克总统萨达姆争取后，美国在管理伊拉克上犯了一些错误，包括未能在战后为伊拉克人带来安全。
“顺便说一下，猜猜谁也认为美国犯了这些错误？乔治·沃克·布什，”他说道。“是的，我只是为了向世界传达一个讯息，如果他们正在试图找出我和他之间的明显差异，显然这并不在其中。”
“只是提醒一下各位，我也会（批准入侵），希拉里·克林顿也会，”杰布·布什在《福克斯新闻》上表示。“几乎所有看到这些情报信息的人都会那么做。”
希拉里当时投票赞成入侵伊拉克。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。