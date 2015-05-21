杰布·布什称人为因素对气候影响有多大是复杂问题

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Holland

路透新罕布什尔州贝德福德5月20日 - 美国共和党人杰布·布什周三称，地球气候在不断变化，科学界对气候变化有多少是人为因素所致、以及有多少是自然原因引起没有得出明确的结论。

杰布·布什在新罕布什尔州的一个竞选式派对上对气候政治进行了探究，并就他的观点回答了选民的提问。杰布·布什正在考虑是否寻求提名2016年共和党总统候选人。

美国总统奥巴马及许多科学家认为，气候变化主要归因于人为因素。杰布·布什则称，人为因素对气候的影响有多大并不确定。

“首先，气候在不断变化。我觉得科学界也不清楚人为因素和自然因素所占的比重。这很复杂。说实话，那些认为科学能确定的人，真的太傲慢了，”他说。

“正是因为这种知识上的傲慢，目前你们甚至都不能谈论此事。气候在不断变化，我们需要适应这种现实情况，”他说。（完）