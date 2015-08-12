杰布·布什称希拉里应为伊斯兰国崛起承担一定责任

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Holland

路透华盛顿8月11日 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周二抨击希拉里在担任美国务卿时对伊拉克问题的处理，称希拉里必须为“伊斯兰国”武装分子的崛起负一定责任。

伊拉克对于杰布·布什来说是一个棘手话题，因很多美国人对其兄长小布什在2003年发动伊拉克战争时所给出的理由仍感到失望。

杰布·布什知道美国民众对此的担忧，在罗纳德·里根总统图书馆发表演讲时，他将大部分的篇幅用于描绘美国在该地区的未来策略，而非讨论过往历史。杰布·布什称奥巴马总统对“不断升级的局势采用了极简主义策略”，美国未来的策略应该更强有力。

杰布·布什批评希拉里在导致2011年美国从伊拉克撤军的系列事件中扮演的角色。这种论调与其他共和党人一致，他们称希拉里2009到2013年担任国务卿时，不愿前往伊拉克。

“在她所有创纪录的旅行中，她仅在伊拉克停留过一次，”杰布·布什说道。

希拉里的竞选团队认为，民主党总统候选人提名战中，希拉里在外交政策领域富有影响力是一个主要卖点，杰布·布什正试图对此提出质疑。

杰布·布什称，若当时奥巴马能与伊拉克达成协议在伊留驻部分军队，小布什2007年下令对伊增兵带来的稳定局势本可以持续更长时间。奥巴马政府未能与伊拉克时任总理马利基达成协议，美军最终在2011年全部撤出伊拉克。

“在所有这一切里，国务卿希拉里在哪里？与（奥巴马）总统自己一样，她反对增兵，之后又为其成功邀功，再之后当美国和盟军来之不易的胜利果实被抛弃时她又袖手旁观，”杰布·布什说道。

希拉里竞选团队让记者与希拉里外交政策顾问Jake Sullivan举行了电话会议，以此做出回应。

Sullivan为希拉里进行辩护，称她成功完成了美国在伊拉克从军事到民事的转变。

“重点不是飞机在那里的机场停留过多少次，而是推动进步的接触是多么密切和有效，”Sullivan说道。

他说道，杰布·布什试图“重写历史”，并称小布什已经定下2011年美国从伊拉克撤军。（完）