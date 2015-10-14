独家：杰布·布什称普京应因叙利亚问题面临后果

(本文由路透中文网编译提供)

路透新罕布什尔州彼得伯勒10月13日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人杰布·布什周二称，若明年当选总统将对俄罗斯采取更加强硬的策略，并称俄罗斯总统普京是个“狡猾的对手”，正在利用美国在叙利亚和其他地区的领导权真空。

杰布·布什在接受路透采访时称，若在2016年当选总统，他将寻求建立一个由欧洲和阿拉伯国家组建的联盟，以将叙利亚总统阿萨德赶下台。杰布·布什称，阿萨德下台是解决叙利亚日益恶化的冲突和人道危机的关键。

杰布·布什称普京是“恶霸”，并称美国和欧洲应延长对莫斯科的制裁。美国和欧洲因俄罗斯军事介入乌克兰冲突而对其实施的制裁将于年底到期。

“应对他（普京）的方法是以彼之道还施彼身，不是创造一个更为好战的环境，而只需说这么做将面临后果，”杰布·布什在访谈中表示，他亦呼吁对中国采取更加强硬的姿态，并对抗伊朗和俄罗斯在伊拉克日益增加的影响力。

杰布·布什通过诸多政策提议，寻求将自己打造成共和党总统参选阵容中在外交政策上最有实质内容的参选人，以与特朗普、惠普前CEO卡莉·菲奥莉娜和本·卡森（Ben Carson）等从未担任过民选公职的“圈外”参选人形成对比。

杰布·布什称，（若当选）他将设立禁飞区，以保护叙利亚难民并为叙利亚反政府武装提供训练。

“现在可以看到将对付阿萨德和‘伊斯兰国’的对策合二为一的可能性，”杰布·布什称。“如果我们什么都不做，我们基本上就是在告别中东。”（完）