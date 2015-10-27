杰布·布什“搬出”兄长小布什助阵，期冀鼓舞政治士气

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月26日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人杰布·布什在竞选活动中淡化自身家族背景，但随着竞选活动遭遇困境，他周一“搬出”了自己的兄长、美国前总统小布什，以期鼓舞政治士气。

两人一同出现在杰布·布什的捐款人在休斯敦的重要集会上。杰布·布什的民调支持率数月来一直下滑，竞选团队寻求通过这次集会安抚他的支持者。休斯敦集会是小布什首次公开亮相杰布·布什的总统竞选活动，之前他一直只参与杰布·布什的非公开筹款活动。

小布什热烈赞扬了杰布·布什，称后者在移民问题上的立场受人欢迎，可获得拉丁裔选民的大力支持，并称后者将为意外挑战作好准备，正如他应对“9.11”恐怖袭击之后出现的挑战一样。

根据媒体相关报道，小布什表示，“鉴于他的背景和稳定性，我完全确定他可以应对意外挑战。”

由于杰布·布什的许多财政支持者也是老布什和小布什的支持者，且对这两位美国前总统评价很高，因此在为期两天的休斯敦活动中，两位布什的助阵是主要卖点。

但拉上兄长和父亲帮忙，也给杰布·布什带来了风险。许多共和党人不愿他们的下任总统是第三个布什，而且一些人对小布什2003年发动对伊战争心怀怨恨。

“杰布·布什将要非常谨慎地进行平衡，一方面要拉拢父兄的支持者，一方面又不能疏离对出现第三个布什不太感冒的人，”共和党策略家Katie Packer说道，她曾担任共和党总统参选人米特·罗姆尼（Mitt Romney）2012年竞选活动的高级助手。（完）