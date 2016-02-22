杰布·布什宣布退出美国2016年总统竞选

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透南卡罗来纳州哥伦比亚2月20日 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周六宣布将中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。
杰布·布什在爱荷华州和新罕布什尔州的表现亦不佳。杰布·布什称，竞争很“激烈”，但这三个州的选民已经表达了他们的意见。
他还称，“想法很重要，政策很重要。”此言似乎是在抨击特朗普，杰布·布什曾指责特朗普没有想法。
杰布·布什是美国前总统老布什之子，是前总统小布什的弟弟，刚参选时曾普遍被看好，但却未能将筹资优势变成支持率优势。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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