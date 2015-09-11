美国共和党总统参选人杰布·布什答如何重夺竞选领跑地位：耐心

(本文由路透中文网编译提供)

路透新罕布什尔州塞勒姆市 - 美国共和党总统参选人杰布·布什周四为重夺领跑地位提出了一个简单方略：耐心，再多一点耐心。

杰布·布什的一些支持者们担忧特朗普的崛起，但他明确表示不慌，他也承认自己在最早进行初选的新罕布什尔州已不再是领跑者。

在塞勒姆市举行的一个活动现场，当被问及如何重夺领先位置时，杰布·布什说道：“耐心，更多耐心……在较早进行初选的各州努力开展竞选活动。好好组织。”

杰布·布什本周在新罕布什尔州开始电视广告攻势，期冀以此提振支持率。他要让选民将他视为不但是著名的布什家族的成员，而且还是拥有保守记录的佛罗里达州的前州长。

“全国人都知道我是乔治·布什的儿子和小布什的弟弟，对吧？我为自己的家族自豪，但我不会因为是第三位布什而当选，”他说道。“我必须去努力赢取。有很多时间去努力。”

在9月16日于里根总统图书馆举行的下一次共和党总统参选人辩论上，杰布·布什需要有出色的表现。

相较言辞高调狂放的特朗普，杰布·布什始终是一个温和的挑战者。特朗普经常称杰布·布什是一个“低能量”选手。

杰布·布什的民调支持率下滑，特朗普则在上升。美国有线电视新闻网（CNN）周四的一项民调中，特朗普支持率达32%，领跑共和党总统参选人队伍。杰布·布什以9%的支持率位居第三，排在已退休神经外科医生本·卡森（Ben Carson）之后。(完)