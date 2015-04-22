备战2016年美国总统大选：杰布·布什奉行穴居人减肥法

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月22日 - 杰布·布什（Jeb Bush）现在奉行穴居人一样的饮食，而且确实减肥不少。

杰布·布什曾任佛罗里达州州长，正积极寻求参加2016年美国总统大选。他现在践行非常流行的“旧石器时代饮食法”，这种饮食法据传是旧石器时代猎人与采集者的饮食方式。

对于“旧石器时代饮食法”践行者来说，瘦肉、水果与蔬菜是首选，加工食品、乳制品与甜品则被排除在外。

对于布什来说，这个饮食法带来的效果是引人注目的。去年底的时候，他还是一个矮胖的“团子”，带着圆圆的脸和软软的下巴。但现在布什看起来轮廓分明多了。他的竞选团队没说他减重多少，但看起来他减掉了20或30磅的样子。

一位接近布什的消息人士称，是布什的儿子说服他尝试这种饮食法的。

布什的朋友们称，他的食谱包括烤鸡、沙拉还有坚果，同时加上运动。实际上在竞选活动前力争减肥的政治人物中，布什并不是第一个。

参加总统竞选的政治人物通常会决定减肥，以展现更具活力的形象。通常来说，这样做意味着他们正在认真考虑候选资格。（完）