特朗普谈杰布·布什退选：别看我

路透华盛顿2月21日（记者 Megan Cassella） - 美国共和党总统参选人特朗普周日拒绝为竞争对手杰布·布什退出总统竞选承担责任。

“我真的不知道是什么让他参加（总统竞选）的。”特朗普在CNN的采访中称。周六在南卡罗来纳州的初选中，特朗普轻松获胜。

为了角逐共和党总统候选人提名，特朗普在竞选活动中多次将矛头指向杰布·布什，称后者“软弱”、“低能”，是布什政治王朝的“尴尬”。

特朗普周日否认自己在杰布·布什退选一事上扮演过任何角色。杰布·布什周六宣布中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。

“杰布努力拼搏了。”特朗普说。“这不是他的时代。就是这样。”

特朗普周日在两次采访中称赞杰布·布什在竞选活动中很努力，还称后者“很有能力”。这与他通常的好斗作风有些不同。

“过去两周，他多次上电视，我在看，我想说：‘我从未见过像这样的事情’。”特朗普在CNN说。（完）