特朗普谈杰布·布什退选：别看我

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿2月21日（记者 Megan Cassella） - 美国共和党总统参选人特朗普周日拒绝为竞争对手杰布·布什退出总统竞选承担责任。
“我真的不知道是什么让他参加（总统竞选）的。”特朗普在CNN的采访中称。周六在南卡罗来纳州的初选中，特朗普轻松获胜。
为了角逐共和党总统候选人提名，特朗普在竞选活动中多次将矛头指向杰布·布什，称后者“软弱”、“低能”，是布什政治王朝的“尴尬”。
特朗普周日否认自己在杰布·布什退选一事上扮演过任何角色。杰布·布什周六宣布中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。
“杰布努力拼搏了。”特朗普说。“这不是他的时代。就是这样。”
特朗普周日在两次采访中称赞杰布·布什在竞选活动中很努力，还称后者“很有能力”。这与他通常的好斗作风有些不同。
“过去两周，他多次上电视，我在看，我想说：‘我从未见过像这样的事情’。”特朗普在CNN说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。