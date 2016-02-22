特朗普谈杰布·布什退选：别看我

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿2月21日 - 美国共和党总统参选人特朗普周日拒绝为竞争对手杰布·布什退出总统竞选承担责任。
“我真的不知道是什么让他参加(总统竞选)的。”特朗普在CNN的采访中称。周六在南卡罗来纳州的初选中，特朗普轻松获胜。
为了角逐共和党总统候选人提名，特朗普在竞选活动中多次将矛头指向杰布·布什，称后者“软弱”、“低能”，是布什政治王朝的“尴尬”。
特朗普周日否认自己在杰布·布什退选一事上扮演过任何角色。杰布·布什周六宣布中止他的竞选活动，之前他在南卡罗来纳州的初选中表现惨淡。
“杰布努力拼搏了。”特朗普说。“这不是他的时代。就是这样。”
特朗普周日在两次采访中称赞杰布·布什在竞选活动中很努力，还称后者“很有能力”。这与他通常的好斗作风有些不同。
“过去两周，他多次上电视，我在看，我想说：‘我从未见过像这样的事情’。”特朗普在CNN说。(完)
编译 侯雪苹 审校 王琛
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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