卡梅伦称特朗普有关穆斯林的政策是错误的 不会向其道歉

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦5月5日 - 英国首相卡梅伦周四称，他不会在特朗普成为共和党“推定”总统候选人之后，因之前称特朗普有关禁止穆斯林进入美国的言论是愚蠢和错误的而向其道歉。
特朗普去年12月宣称，若当选美国总统，他将禁止所有穆斯林进入美国。卡梅伦随后对其言论发表上述看法。
“我现在不会、将来也不会改变这一看法，我非常清楚（他）提出的这个政策理念过去是错的、现在是错的、未来还是错的。我对此非常清楚。”当被问及是否会道歉时卡梅伦对记者表示。
不过，卡梅伦对特朗普实际上锁定了共和党总统候选人提名表示赞许。
“知道初选有多么折磨人以及参与者必须经历的东西之后，任何能在这场非同寻常的角逐中脱颖而出、从而带领其所在政党参加大选的人都值得我们尊敬。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。