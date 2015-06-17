美国总统竞选人避免炫富 争取选民支持

路透纽约6月17日（记者 Luciana Lopez） - 可别说克里斯·克里斯帝是有钱人。克林顿夫妇说他们仍有账单要付。那麦克·赫卡比呢？他虽然有钱，但强调出身“蓝领”家庭，而非名门望族。

打出自己出身卑微牌，一直都是美国总统竞选人竞选戏码的一部分，这可追溯到亚伯拉罕·林肯，他曾讲述过自己住在小木屋的青少年岁月。但角逐2016年大选的这些竞选人在这方面更是不遗余力，以期让选民相信他们和当年的那些前辈们一样。

此次总统竞选的政治辩论不再像2012年竞选辩论时以就业及脆弱的经济复苏为焦点，而将重心转向收入的不平等，因此候选人们纷纷强调自己出身工薪及中产阶级。

这反映了一种越来越深刻的感觉，即经济大衰退后7年富人享尽所有好处，而广大美国普通民众的日子依然不好过。

“统治精英们与选民之间从未有过如此之大的分化，”新罕布什尔州的共和党策略师David Carney说。

他指出，如今的大多数总统竞选人出身于特权阶层，这使得他们很容易受诟病称他们不能感受到普通百姓的疾苦。

路透调查中很多受访者表示候选人的财富会影响到他们的投票选择。2015年3月受调查表示不可能或不太可能投票支持一位“非常富有”竞选人的比例为42%，而2012年11月时的比例则为39%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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