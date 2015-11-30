卡森称叙利亚难民不想来美国 而是希望回国

路透华盛顿11月29日（记者 David Lawder） - 美国共和党总统参选人本·卡森周日称，叙利亚难民不想到美国来，他们更愿意回到叙利亚。他在周末探访了约旦的叙利亚难民营。

在如何击败“伊斯兰国”武装以及稳定叙利亚局势为难民归国创造条件方面，卡森几乎没有提出什么详细方案。

“我们听到的是他们都想到美国来，而这不是他们想要的，他们希望回家，”卡森在ABC新闻节目《This Week》上表示。

卡森访问了收容叙利亚难民的约旦扎阿特里难民营，他表示自己还同医护人员、人道主义工作者和政府官员进行了对话。

在接受ABC采访时，卡森呼吁美国增加对该地区难民救助工作的援助，包括在约旦的难民救助工作。

他说道：“我认为正确的政策就是支持那些已有的难民项目，那些运作良好但缺少足够资金的项目；如果这么做，问题解决了，还能使美国人民无需再面对可能被想毁掉我们的恐怖分子渗透的难民。”

卡森称应该尽快击败“伊斯兰国”，他还批评当下的美国策略缺乏系统性。（完）