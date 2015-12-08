美共和党总统参选人卡森认为所有访美人士均应受监控

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透纽约12月7日 - 美国共和党总统参选人卡森（Ben Carson）竞选团队的发言人华兹（Doug Watts）周一称，卡森认为所有访美人士都应进行登记，且访美期间应受监控。
此前共和党另一总统参选人特朗普呼吁暂时全面禁止穆斯林入境，直到有进一步通知。特朗普目前支持率领先于党内其他候选人。
“所有访美人士都应登记，且在美期间应受监控，许多国家都是这么做的。”华兹说，“我们没有、也不会主张针对个人宗教信仰而进行选择性对待。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。