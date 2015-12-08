美共和党总统参选人卡森认为所有访美人士均应受监控

路透纽约12月7日 - 美国共和党总统参选人卡森（Ben Carson）竞选团队的发言人华兹（Doug Watts）周一称，卡森认为所有访美人士都应进行登记，且访美期间应受监控。

此前共和党另一总统参选人特朗普呼吁暂时全面禁止穆斯林入境，直到有进一步通知。特朗普目前支持率领先于党内其他候选人。

“所有访美人士都应登记，且在美期间应受监控，许多国家都是这么做的。”华兹说，“我们没有、也不会主张针对个人宗教信仰而进行选择性对待。”(完)