美共和党总统参选人卡森认为所有访美人士均应受监控

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月7日 - 美国共和党总统参选人卡森（Ben Carson）竞选团队的发言人华兹（Doug Watts）周一称，卡森认为所有访美人士都应进行登记，且访美期间应受监控。
此前共和党另一总统参选人特朗普呼吁暂时全面禁止穆斯林入境，直到有进一步通知。特朗普目前支持率领先于党内其他候选人。
“所有访美人士都应登记，且在美期间应受监控，许多国家都是这么做的。”华兹说，“我们没有、也不会主张针对个人宗教信仰而进行选择性对待。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。