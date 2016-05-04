特朗普赢得党内提名势头明显 中国呼吁理性客观看待中美经贸关系

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京5月4日 - 中国外交部周三呼吁美国民众对中美关系持理性、客观的看法。之前，美国共和党总统参选人特朗普赢得印第安纳州党内初选，而竞争对手克鲁兹宣布退选，特朗普最终锁定党内提名已几乎没有悬念。
特朗普曾建议对中国出口到美国商品的关税提高到最多45%，并宣称中国已对美国发起“经济战”，夺走了美国国内的就业岗位。
中国是美国最大的贸易伙伴国。
当被问及中国对特朗普可能出任下届美国总统是否感到担忧时，中国外交部发言人洪磊称，美国总统选举是美国内政，中方对当前选举情况不作评论。
“需要指出的是，中美经贸合作的本质是互利共赢，符合双方共同利益，”洪磊在例行记者会上说道。
“我们希望美国各界人士理性、客观看待这一关系，”他说道。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。