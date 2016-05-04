特朗普赢得党内提名势头明显 中国呼吁理性客观看待中美经贸关系

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月4日 - 中国外交部周三呼吁美国民众对中美关系持理性、客观的看法。之前，美国共和党总统参选人特朗普赢得印第安纳州党内初选，而竞争对手克鲁兹宣布退选，特朗普最终锁定党内提名已几乎没有悬念。
特朗普曾建议对中国出口到美国商品的关税提高到最多45%，并宣称中国已对美国发起“经济战”，夺走了美国国内的就业岗位。
中国是美国最大的贸易伙伴国。
当被问及中国对特朗普可能出任下届美国总统是否感到担忧时，中国外交部发言人洪磊称，美国总统选举是美国内政，中方对当前选举情况不作评论。
“需要指出的是，中美经贸合作的本质是互利共赢，符合双方共同利益，”洪磊在例行记者会上说道。
“我们希望美国各界人士理性、客观看待这一关系，”他说道。（完）
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。