美国总统候选人热议股灾 矛头指向中国和美联储等

2015年8月24日在纽约拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿8月24日（记者 Lisa Lambert/Alistair Bell） - 中国股市跌势蔓延至包括美股在内的全球市场，美国总统候选人周一将此归咎于华尔街精英、美联储、美国对中国的风险敞口以及总统奥巴马。

美股道琼工业指数周一盘中一度创下史上最大点数跌幅，共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）表示，他早就警告过美国对中国的风险敞口。

他在福克斯电视台称：“多年来我一直在谈中国。因为我们与中国联系紧密，他们的情况变糟了，就会拖累我们。我说了最好开始与中国脱钩，因为中国出现问题了。”

由于投资者对中国经济的疑虑，道指周一盘中一度跌逾千点，后来缩减跌幅，但收盘时跌幅仍超过3%。

总统候选人的言论令人回想起2008年总统大选前的几个月，当时正笼罩在金融危机的阴影下。当时为因应金融动荡，共和党提名候选人麦凯恩曾暂停竞选活动。

虽然当前全球市场远非2008年危机时的情况，但由于继中国股市上周重挫11%后，中国当局未出台新的举措支撑股市，引发了全球股市大跌，并波及石油和大宗商品市场。

特朗普并将矛头指向对冲基金。他称他若入主白宫，将对富人增税，特别针对高风险金融业人士。

共和党候选人、前惠普执行长菲奥莉娜（Carly Fiorina）则称，一段时间以来她就料到了市场修正，并将此主要归咎于美联储。

她说：“股市屡屡创下纪录高位，这是由于美联储实施宽松货币政策，这等于确保股市是唯一能取得回报的投资工具。”

民主党候选人桑德斯（Bernie Sanders）亦对金融业大加抨击。

他在Twitter上写道：“过去40年，华尔街和富豪阶层操纵规则，财富再分配向最富有的阶层倾斜。”

希拉里（Hillary Clinton）曾承诺若当选，将加紧对华尔街的监管，但她尚未就股市暴跌公开置评。共和党候选人杰布·布什（Jeb Bush）目前亦对股市重挫保持沉默。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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