特朗普呼吁对中国商品提高关税 以抵消人民币贬值影响

路透华盛顿1月14日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，如果中国不停止让人民币贬值的做法，美国应向中国商品征收更高关税。

特朗普称，他支持征收45%的关税以抵消人民币贬值的影响。

特朗普还批评日本，称日本采取让本币贬值的类似做法，他特别提到了美国机械巨头卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)与日本同业小松（Komatsu）(6301.T)之间的竞争。

他说：“我们正听之任之，我们不能这样。”（完）