特朗普呼吁对中国商品提高关税 以抵消人民币贬值影响

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透华盛顿1月14日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，如果中国不停止让人民币贬值的做法，美国应向中国商品征收更高关税。
特朗普称，他支持征收45%的关税以抵消人民币贬值的影响。
特朗普还批评日本，称日本采取让本币贬值的类似做法，他特别提到了美国机械巨头卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)与日本同业小松（Komatsu）(6301.T)之间的竞争。
他说：“我们正听之任之，我们不能这样。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)