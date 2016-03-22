希拉里称伊朗仍对以色列构成威胁 需密切关注

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月21日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，伊朗仍对以色列构成威胁，需要加以密切关注。
希拉里在AIPAC年度政策会议上还就共和党总统参选人特朗普对以色列的中立立场向后者发起攻击。
希拉里称，美国领导人需向以色列展示诚意，“不懂这一点的人无权成为我们的总统”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。