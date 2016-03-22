希拉里称伊朗仍对以色列构成威胁 需密切关注

路透华盛顿3月21日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，伊朗仍对以色列构成威胁，需要加以密切关注。

希拉里在AIPAC年度政策会议上还就共和党总统参选人特朗普对以色列的中立立场向后者发起攻击。

希拉里称，美国领导人需向以色列展示诚意，“不懂这一点的人无权成为我们的总统”。（完）