希拉里称伊朗仍对以色列构成威胁 需密切关注

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月21日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一在美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发表讲话时称，伊朗仍对以色列构成威胁，需要加以密切关注。
希拉里在AIPAC年度政策会议上还就共和党总统参选人特朗普对以色列的中立立场向后者发起攻击。
希拉里称，美国领导人需向以色列展示诚意，“不懂这一点的人无权成为我们的总统”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导