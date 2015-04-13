希拉里总统竞选伊始即陷重围 提出新政措施方为上策

路透华盛顿4月12日 （记者 James Oliphant） - 希拉里周日宣布参加2016年美国总统大选。对她来说，好消息是民主党内她几乎没有旗鼓相当的竞争对手。坏消息也一样，民主党内她几乎没有旗鼓相当的竞争对手。

鉴于她的全球知名度，加上民主党内没有其他知名的总统候选人，希拉里甫一进入角逐便处于现代美国总统竞选史上也许无可匹敌的位置。尽管民主党总统候选人提名于她来说貌似十拿九稳，但这也令她成为共和党总统候选人唯一的共同打压目标。

“所有的共和党总统候选人都将试图证明他们是最反对希拉里的，是对希拉里态度最强硬的，”民主党战略家Joe Trippi说道。“他们全都将对准希拉里开火。”因此对于希拉里刚开始的总统竞选活动来说，关键的挑战之一是在共和党对手、其不守规矩的政治行动委员会、认为希拉里不够自由主义的进步人士以及媒体连续不断的攻势之下，她能否保持势头并传达积极信息。

共和党对手、前佛州州长杰布·布什（Jeb Bush）以及肯塔基州的参议员兰德·保罗（Rand Paul）周日第一时间就向希拉里“开了火”。

在希拉里通过视频宣布参加总统竞选后，布什发了一条推特：“我们必须比希拉里做得更好。”另一边，纽约市长比尔·白思豪（Bill de Blasio）则对是否支持希拉里竞选不置可否，他在NBC的《会见新闻界》节目上称他想听听希拉里对美国的愿景。

风险在于希拉里的竞选活动或将疲于应对各方攻击，以至于很难向外传递积极信息。

“她绝对要进行防守，我们的目标是让她处于防守状态，”反克林顿政治行动委员会--America Rising的发言人Jeff Bechdel说道。该组织致力于将对希拉里的批评以地毯式轰炸方式向公众和媒体传播。

*新政策才是最佳应对之道*

一些战略家向路透表示，对于希拉里来说，反击的途径之一是搬出她曾担任美国国务卿的庄严姿态宣布规模宏大的政策措施。战略家们称，她的经历背景会令她的提案拥有共和党参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）与马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）等其他总统候选人无法匹敌的分量。

“希拉里拥有的最佳武器是，她可以在几乎等同于总统的位置上提出政策提案，”Trippi说道。希拉里已经在国际舞台上活跃了数十年。

希拉里周日自称是仍在摆脱经济衰退的普通美国人的斗士，但她并未给出任何具体的政策方案。

曾经在2004和2000年担任克里及戈尔总统竞选顾问的塔德·迪瓦恩（Tad Devine）称，希拉里有机会在气候变化、竞选筹款改革以及经济等领域发声并制造影响力。

“创造积极消息的最佳途径是推出新政策，”迪瓦恩说道。“赢得选举关乎未来。赢得未来的最佳途径就是谈论她当选总统后可以推出和施行的政策提案。”

希拉里的竞选总干事约翰·波德斯达（John Podesta）在一条推特上称，希拉里的首要政策重点将是“帮助工薪家庭获得成功”以及应对气候变化问题。

小布什任总统时的前白宫新闻秘书阿里·弗莱舍（Ari Fleischer）与迪瓦恩的论调一致，称希拉里无需过多渲染自己的资格经历，而需更加注重新政措施。

“简历是存在银行里的存款，她无法追加，”弗莱舍说道。“她的上策是要成为提出想法和细节措施的候选人。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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