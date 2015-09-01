希拉里老友曾就内政和外交事务为其出谋划策

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约8月31日 - 美国前国务卿希拉里的老友西德尼·布罗曼索（Sid Blumenthal）曾为其就美国政治问题提供建议并扮演了重要角色；尽管并未正式受雇于美国政府，布罗曼索却甚至曾建议希拉里如何要求白宫约束奥巴马总统的一名助理。

美国国务院周一公布的电邮显示，布罗曼索在国内事务上曾向希拉里提供了诸多建议，在向希拉里提供建议方面扮演着比之前所知更活跃的角色。

他曾敦促希拉里公开反对茶党保守派，鼓励希拉里让白宫“约束”一位让他感到不安的奥巴马的重要助理。

希拉里正在角逐民主党总统候选人提名，与布罗曼索的密切关系可能会对她产生不良影响。布罗曼索曾担任美国前总统克林顿的助理。

希拉里此前陷入“邮件门”，被指在2009年至2013年担任国务卿期间使用私人电邮帐户处理公务。政治对手指控希拉里规避透明度及保存档案方面的法律。

根据法官命令，美国国务院新公布了希拉里在那段时间长达7,000页的电邮内容，令外界能够了解希拉里当时如何处理公务。

美国国务院周一称，又有大约150封希拉里的公务电邮在近期被确定含有机密信息。

希拉里曾表示，她没有用电邮发送过任何当时被认定的机密信息，也没有用电邮收到过被标记为机密的信息。（完）