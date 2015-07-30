希拉里将呼吁美国国会解除对古巴经济封锁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透7月29日 - 美国民主党总统候选人希拉里的竞选团队周三宣布，希拉里本周将呼吁国会解除对古巴的长期经济封锁。
希拉里竞选团队称，希拉里周五在佛罗里达国际大学演讲时将指出，共和党反对与古巴加强往来的论点是其过去的失败政策之一。
美国已正式恢复与古巴的外交关系，并将古巴从支持恐怖主义的国家名单中删除。
美国国会有权解除对古巴的经济封锁措施，但迄今尚未这么做。
在奥巴马政府对古巴转变态度前，希拉里就明确表态称美国已实施逾50年的对古巴政策无效。她在回忆录中写道，她曾敦促奥巴马改变对古巴的强硬立场。
希拉里此番立场与许多年轻选民一致，但可能令南佛罗里达的老一代古巴裔美国人感到不满，他们中有许多人认为美国不应与劳尔·卡斯特罗政府建立关系。
来自佛罗里达的杰布·布什和马尔科·鲁比奥是共和党总统候选人，二人都对奥巴马恢复美国与古巴外交关系提出尖锐批评。
“希拉里与奥巴马总统声称我们的对古巴政策是历史残留，但纠结在冷战中的正是卡斯特罗政权，”布什的发言人贝纳维德斯（Emily Benavides）在声明中说。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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