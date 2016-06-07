希拉里已锁定民主党总统候选人提名--美联社统计

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
华盛顿6月6日 - 美联社周一称，希拉里·克林顿已经拿到足够选举人票数锁定民主党总统候选人提名，将向成为美国首位女总统发起冲击。
前国务卿希拉里凭借周末在波多黎各的胜利以及最后时刻一大波超级代表出面力挺，已经达到锁定民主党总统候选人提名所需的2,383张选举人票数。
据美联社统计称，希拉里在民主党各州初选和党团会议中拿到1,812张选举人票，她同时已赢得571位超级代表的支持。
民主党7月在费城举行全国代表大会，正式敲定总统候选人，在11月8日的全国大选中与共和党推定候选人特朗普一决高下。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。