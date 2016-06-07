希拉里已锁定民主党总统候选人提名--美联社统计

(本文由路透中文网编译提供)

华盛顿6月6日 - 美联社周一称，希拉里·克林顿已经拿到足够选举人票数锁定民主党总统候选人提名，将向成为美国首位女总统发起冲击。

前国务卿希拉里凭借周末在波多黎各的胜利以及最后时刻一大波超级代表出面力挺，已经达到锁定民主党总统候选人提名所需的2,383张选举人票数。

据美联社统计称，希拉里在民主党各州初选和党团会议中拿到1,812张选举人票，她同时已赢得571位超级代表的支持。