希拉里已锁定民主党总统候选人提名--美联社统计

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
华盛顿6月6日 - 美联社周一称，希拉里·克林顿已经拿到足够选举人票数锁定民主党总统候选人提名，将向成为美国首位女总统发起冲击。
前国务卿希拉里凭借周末在波多黎各的胜利以及最后时刻一大波超级代表出面力挺，已经达到锁定民主党总统候选人提名所需的2,383张选举人票数。
据美联社统计称，希拉里在民主党各州初选和党团会议中拿到1,812张选举人票，她同时已赢得571位超级代表的支持。
民主党7月在费城举行全国代表大会，正式敲定总统候选人，在11月8日的全国大选中与共和党推定候选人特朗普一决高下。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。