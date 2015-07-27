美情报部门监察长称希拉里任国务卿期间的私人电邮含有机密信息

路透纽约7月27日 （记者 Jonathan Allen） - 据美国情报部门监察长麦克罗（Charles McCullough）致国会成员的信函，希拉里担任国务卿期间使用的私人电邮账户中至少有四封电邮包含了机密信息。麦克罗的信函加剧了围绕希拉里“邮件门”的争议，或拖累后者的2016年总统竞选之旅。

马克罗周四致函国会成员称，对希拉里发送或者接收的约三万封私人邮件的40封邮件进行的抽样调查发现其中最少有四封包含了被美国政府列为机密的信息。

据麦克罗，这些邮件发送时这些信息属于机密。

“这些机密信息永远也不应通过一个非机密的私人系统传输，”麦克罗在周五与美国务院监察长林克（Steve Linick）发布的联合声明中称。

声明称，这些信息今天仍属机密。

这些存疑的电邮没有包括在美国务院已经公开的邮件中。美国务院计划在信息法律允许的范围内最终公布尽可能多的邮件。

希拉里周六在一次竞选活动中告诉记者，她担任国务卿期间，未通过私人邮箱账户发送或接收机密信息。

尚不清楚这些机密信息是否包含在希拉里发送的电邮中，或者是否仅包含在希拉里接收到的电邮中。麦克罗未称他们是否认为希拉里知晓这些是机密信息。

希拉里的发言人尼克·梅里尔（Nick Merrill）没有回应与麦克罗信函中的断言有关的询问。梅里尔此前称希拉里“在处理机密材料时遵照了恰当惯例。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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