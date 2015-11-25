美国总统参选人希拉里获得又一重要工会支持

路透华盛顿11月24日（记者 Alana Wise） - 美国民主党总统参选人希拉里周二获得北美劳工国际工会（LIUNA）支持，在党内提名角逐中的优势进一步强化。北美劳工国际工会有50万会员。

该工会在声明中说：“工会成员和领导层认为（前）国务卿希拉里是带领我们国家前进的理想人选，也是最适合解决美国面临的诸多挑战的候选人。”该工会代表的是建筑业和公共服务部门雇员。

该工会称：“本工会成员对我们国家的方向深感忧心，在寻求一个能创造就业、重建国家、促进经济增长的真正领袖。从希拉里的纪录看，她坚韧不拔，经得住考验，能为我们的国家、我们的劳动者利益而奋斗。”

希拉里对此发表声明表示：“我非常荣幸，能得到北美劳工国际工会的支持，这是我国发展最快、多样性最强的工会之一。”

她说：“我一直和有组织劳动者和工薪族站在一起，我将作为总统，继续与他们站在一起，并为他们而努力。因为工薪族强大了，家庭就会强大；而当家庭强大了，美国就会强大。”

过去数周，希拉里已赢得数个重要工会组织的支持，包括服务业雇员国际工会和钢铁工人工会等。

据路透/益普索11月20日的五日滚动民调，目前希拉里在民主党内支持率为38%，领先于其他竞争对手。（完）