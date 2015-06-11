克林顿称若希拉里入主白宫 他将放弃收费演讲

路透丹佛6月10日 （记者 Jonathan Allen） - 美国前总统比尔·克林顿周三称，如果他的妻子希拉里·克林顿当选美国总统，他将不再进行收费演讲。

美国共和党人及媒体评论员对克林顿夫妇的高额演讲收入颇多诟病，称这种做法可能存在利益冲突。

克林顿称，如果希拉里入主白宫，他会继续进行演讲但不收费。

“我仍会就我感兴趣的主题进行演讲，我真的对此很享受，”他在克林顿基金会一次会议期间对彭博电视（Bloomberg TV）说。

当被问及如果希拉里入主白宫，他是否还会继续进行收费演讲时，克林顿给出了否定的回答。

会议期间接受CNN采访时，针对关于希拉里担任美国国务卿期间向其家族慈善机构的捐款者提供优待的说法，克林顿作出了迄今以来篇幅最长的驳斥。

“从来没人向我提过任何要求，”他指的是克林顿基金会的捐款者。

克林顿称，他不知道是否有外国政府、企业或其他基金会捐助者除支持慈善事业外还寻求其他方面的回报。

“我觉得希拉里也不会知道，”他说，“她那些年很忙碌，我从未见她研究过我的捐助者名单，我也不知道谁与国务院有生意上的关联。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。