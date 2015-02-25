希拉里发表演讲 直指薪酬性别差异

路透加利福尼亚州圣克拉拉2月24日 - 美国前国务卿希拉里周二在一个女性科技高管参加的活动上发表演讲，对男女薪酬差距表示痛惜。这表明她若参加2016年美国总统选举，可能会将性别不平等问题作为竞选主题之一。

这是希拉里未来几周面向女性观众发表三场演讲的第一场。希拉里尚未宣布竞选总统，她是有望赢得民主党总统候选人提名的热门人选。

希拉里在演讲中多次提及了打破“玻璃天花板”（glass ceilings），指出只有不到四分之一的软件开发者为女性，并将这种粗鄙文化部分归咎于科技企业。

“这几乎是一种西部蛮荒环境，”她说的是最近几十年矽谷繁荣发展的情况。“我认为，许多女性对身处类似更衣室的环境感到反感。”

演讲在矽谷腹地的一个会议中心举行，受到了数千女性以及一些男性的热烈欢迎。

听众中还包括来自甲骨文(ORCL.N)、爱立信(ERICb.ST)及英特尔(INTC.O)的团队。当希拉里在她是否竞选总统一事上打起太极时，这些人会意地笑了起来。

尽管希拉里并未偏离之前的立场，但似乎明显希望强调她对性别不平等的关注。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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