希拉里预计最早本周末宣布参加2016年总统竞选

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿4月9日 （记者 Steve Holland） - 希拉里预计最早本周末宣布争夺美国民主党总统候选人提名。希拉里在民主党内没有太多竞争对手，但需为总统大选之役做好组织准备。
希拉里圈子里的多位消息人士称，预计希拉里将很快宣布参选消息，但却没有证实《纽约每日新闻》有关希拉里将于周日宣布参选的报导。
希拉里可能将通过社交媒体公布参选消息。希拉里对数字化沟通的重视旨在拉近与年轻选民的距离。
2008年希拉里在总统竞选中败给奥巴马，部分是因奥巴马巧妙运用社交媒体，提升关注度，并通过小额捐款的方式筹集了大量竞选资金。
希拉里的竞选活动预计将专注于拉近与普通民众的距离。希拉里在奥巴马第一任期担任美国国务卿，四年中忙于外事，与普通美国民众的日常接触有限。
希拉里是民主党总统候选人提名的最强劲人选，面临的党内竞争很小。
但希拉里最大的障碍或将是克服自身公众形象问题。
希拉里因“邮件门”事件被指责在机密信息管理上不透明，她仍受此困扰。
美国昆尼皮亚克大学本周发布的一项民调结果令人惊讶，该民调显示希拉里仅略领先于肯塔基州的参议员兰德·保罗等共和党竞争对手。近几个月的大多数民调都显示希拉里遥遥领先于共和党总统候选人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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