克林顿基金会将限制来自外国政府的捐款

路透纽约4月15日 - 克林顿基金会在一份声明中称，将向其捐款的外国政府数量限制至六个，之前希拉里决定参加2016年美国总统大选。

该声明援引一份董事会决议称，这六个外国政府是澳大利亚、加拿大、德国、荷兰、挪威与英国。这六个国家资助该基金会在全球开展有关气候变化与经济发展领域的工作。

该基金称，将加大披露捐款人的频率，每年公布四次新捐款人的名单。希拉里周日宣布参加2016年美国总统大选，并退出了该基金会的董事会。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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