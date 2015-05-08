希拉里现身矽谷 向科技大佬寻求竞选支持

路透旧金山5月8日 （记者 Sarah McBride） - 希拉里周五将完成加州筹款之旅的最后一站。此行希拉里欲寻求矽谷科技界巨头支持她参加2016年总统竞选，希拉里的一位仰慕者此前试图将她与昔日的第一夫人埃莉诺·罗斯福（Eleanor Roosevelt）相比。

希拉里正穿行于旧金山湾区，会见新兴科技界人士。这些人可能是希拉里竞选资金和选票以及公信力的重要来源。

周五，她将参加eBay (EBAY.O)总裁John Donahoe及其妻子Eileen在家中举行的筹款聚会。这个活动预计会吸引很多当地的重量级人物。

“矽谷由内到外均能给候选人带来巨大支持。这是一个聚焦于未来的社区人群，”竞选活动咨询公司SCN Partners策略师丹·纽曼（Dan Newman）说道。“当然，按（银行劫匪）威利·萨顿（Willie Sutton）的话说，矽谷还是捐款者的聚集地。”

据不愿意透露姓名的一位出席者称，周三在对冲基金经理、环保人士汤姆·斯泰尔（Tom Steyer）家中的聚会上，一位宾客问希拉里她觉得自己是当今的埃莉诺·罗斯福，抑或埃莉诺·罗斯福是那个时代的希拉里。

这位出席者称，希拉里对此自嘲以对，将这个问题一带而过，在场的人被引得大笑。

希拉里本周早些时候呼吁为非法移民提供获得美国公民资格的途径。周五在科技界人士云集的一个聚会上，她预计将重提移民问题。

移民问题是许多矽谷大佬最关心的政治议题，因他们想招募更多外国工程师、数据科学家以及其他受过良好教育的员工，他们称美国在这些领域的人才匮乏。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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