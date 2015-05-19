收入高纳税率低 希拉里再向对冲基金经理开火

路透爱荷华州梅森市 （记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周一再向对冲基金经理开火，抨击他们收入远高于普通美国人，纳税率却较低。希拉里因自身的高收入已身处舆论焦点。

在爱荷华州的一个小型集会上，希拉里向大约60名支持者称，实际情形是受益者仍是那些首席执行官和对冲基金经理等顶层人士。

“实际上，不久前我听闻了一个数据，对我的冲击真的很大。前25名基金经理加起来的收入超过了全美所有幼儿园教师的收入之和，”她说道。

希拉里此前曾将对冲基金经理作为收入不平等的例子进行抨击，称她希望结束收入不平等状况。

近日，有媒体报导称，克林顿夫妇2014年1月以来收入至少达3,000万美元，包括约100次演讲所带来的逾2,500万美元报酬。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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