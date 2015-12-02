希拉里称美国不应派地面作战部队打击“伊斯兰国”

路透华盛顿12月1日 （记者 Susan Heavey） - 美国民主党总统参选人希拉里不认同美国派出地面作战部队打击“伊斯兰国”的设想，称此举将给“伊斯兰国”扩充队伍提供招募工具。

希拉里自上月巴黎恐袭后首次接受电视采访，访谈中她很大程度上支持美国总统奥巴马的战略，承诺一旦赢得2016美国总统大选，将致力于击败“伊斯兰国”，并邀请俄罗斯共同参与打击行动。

“至于派出数以千计的作战部队，正如一些共和党参选人现在推荐的那样，我认为这种想法不应被考虑，”希拉里接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访称。

“我不认为这是打击‘伊斯兰国’的最明智做法。我认为这会给‘伊斯兰国’一个新的招募工具，”希拉里说道。

希拉里称，她无法“设想她会在何等情况下同意派出地面作战部队”。她亦称尚不清楚需要多少其他种类的美国军事人员，譬如特种作战部队和训练员。

“你必须得通过空中打击他们（‘伊斯兰国’），通过地面打击他们，通过网络打击他们，”希拉里说道。

美国政府敦促过俄罗斯专注于打击“伊斯兰国”，而不是打击反对叙利亚总统阿萨德的温和派反政府力量。

希拉里称，她希望俄罗斯在打击“伊斯兰国”的行动中与美国及其盟友积极合作，或者最起码对打击行动给予“默许”。（完）