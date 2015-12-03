美国总统参选人希拉里获得又一工会支持

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月3日 （记者 Amanda Becker） - 国际冷暖绝缘工人工会（HFIAW）表态支持美国民主党总统参选人希拉里，提升了希拉里获得的全国劳工支持度。
HFIAW主席James McCourt致信希拉里称，该工会感谢她“对基本劳动标准的强烈支持”以及“她认可我们的会员对能源效率的巨大贡献”。路透见到了这封信。
希拉里在发送给路透的声明中称：“我很荣幸获得HFIAW的支持。他们在能源效率领域的领导作用对美国成为清洁能源超级大国至关重要。”
希拉里目前获得了16个工会支持，这16个工会合共代表了约1,100万工人。据美国政府数据，约有1,460万工人是工会成员，约占工人总数的11.1%。
希拉里称，创造就业将是她下月竞选活动的焦点。希拉里本周宣布了一个2,750亿美元的基础设施计划。
希拉里对就业，尤其是对基础设施的重视，意在吸引工薪阶层选民的支持。这些选民的支持对赢得总统大选起着关键作用。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。