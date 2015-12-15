希拉里呼吁美国当局放松移民入籍的限制

路透纽约12月14日 （记者 Luciana Lopez） - 美国民主党总统参选人希拉里周一呼吁简化移民获得美国公民资格的途径，包括减少与入籍有关的费用以及其他移民改革。

希拉里在演讲中重申为移民取得美国公民资格提供途径、停止针对移民的家庭式拘留和关闭私人经营的拘留中心。希拉里的言论凸显了民主党和总统参选人都在努力拉拢数量迅速增长的拉丁裔选民。

“我不想让任何可能成为（美国）公民的人错失机会，”希拉里在纽约举行的移民问题会议上表示。

希拉里称，她将努力为更多寻求归化与成为美国公民的人提供费用免除，并增加他们获得参加语言项目的机会以提升他们的英语熟练水平。

希拉里正在与佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯角逐民主党内的总统候选人提名。

桑德斯周二亦将在这次全美移民会议上发表演讲。（完）