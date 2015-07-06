希拉里指责中国窃取美国商业机密和政府信息

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透7月4日 （记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统候选人希拉里周六指责中国窃取美国的商业机密和“大量政府信息”，并企图“入侵美国所有一切不移动的东西”。
希拉里此番言论似乎远比奥巴马政府通常所用的对华言辞强硬。
希拉里在新罕布什尔州的竞选活动上发表演讲，称她希望看到中国的和平崛起。
“但是我们也必须保持充分警惕，中国的军事力量正在迅速壮大，中国正在建设军事设施，这再次威胁到与美国有协定的国家，比如菲律宾，因为中国正在争议领土上进行建设，”希拉里说道。
“中国也正在试图入侵美国所有一切不移动的东西。从防务承包商窃取商业机密……窃取大量政府信息，这一切都是为了寻求获得优势，”她说道。
被问及希拉里的言论时，白宫的一名官员拒绝评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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