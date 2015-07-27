版本:
中国
时事要闻 | 2015年 7月 27日 星期一 10:49 BJT

希拉里称未通过私人邮箱发送或接收机密信息

路透爱荷华州温特塞特7月25日 - 美国民主党总统候选人希拉里周六在一次竞选活动中告诉记者，她担任国务卿期间，未通过私人邮箱账户发送或接收机密信息。

希拉里是党内总统候选人提名的热门人选，她近期被指责在担任国务卿期间“私邮公用”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐