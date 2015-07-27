希拉里称未通过私人邮箱发送或接收机密信息

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透爱荷华州温特塞特7月25日 - 美国民主党总统候选人希拉里周六在一次竞选活动中告诉记者，她担任国务卿期间，未通过私人邮箱账户发送或接收机密信息。
希拉里是党内总统候选人提名的热门人选，她近期被指责在担任国务卿期间“私邮公用”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。