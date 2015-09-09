希拉里首次就“私邮公用”道歉

路透纽约/华盛顿9月8日（记者 Jonathan Allen/Arshad Mohammed） - 美国民主党总统参选人希拉里周二首次就其担任国务卿期间的“私邮公用”行为道歉。

她在接受ABC News采访时称，“那是个错误，我对此表示歉意，我为此承担责任。”但是，她仍然坚持称自己没有违反规定。

“我的所作所为是经过允许的，是正当的，”她说道。“但是现在回想起来，即便那是得到允许的，我当时也应该使用两个账户，一个私人的，另一个处理工作相关的邮件。”

在过去一周接受的两次采访中，希拉里都拒绝为引发争议的“私邮公用”问题道歉，称这获得了国务院的许可。

美国联邦调查局（FBI）正在调查希拉里的邮箱服务器，以确定是否有信息，包括保密信息，遭到不当处理。

除了来自政敌的持续批评和媒体的质疑，国务院根据法院裁定每月公开一部分受质疑的总计3万余份邮件，希拉里的“邮件门”始终未能淡出公众的视线，也扰乱了她争取获得2016年大选党内提名的努力。

最近的调查显示，逾半数选民表示希拉里不值得信任。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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