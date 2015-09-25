美国家安全局长称希拉里“私邮公用”可能给外国情报机构机会

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月24日 - 美国国家安全局局长迈克尔·罗杰斯周四称，若俄罗斯或伊朗的外长“私邮公用”，可能给情报机构提供机会。
罗杰斯在参议院有关希拉里“私邮公用”的一次听证会上回答问题时作出了上述评论。
“从外国情报机构的角度来看，那提供了机会，”罗杰斯告诉参议员们。
听证会上，共和党参议员汤姆·卡顿（Tom Cotton）向罗杰斯提出了一系列与希拉里“私邮公用”有关的问题。
罗杰斯称，他不想被卷入“私邮公用”一事，但卡顿称他想听听罗杰斯的“专业意见”。
卡顿问罗杰斯，（美国）总统高级顾问的通讯--甚至包括那些不是机密的通讯，是否是外国情报机构的首要关注对象。
“是的，”罗杰斯答道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。