美国家安全局长称希拉里“私邮公用”可能给外国情报机构机会

路透华盛顿9月24日 - 美国国家安全局局长迈克尔·罗杰斯周四称，若俄罗斯或伊朗的外长“私邮公用”，可能给情报机构提供机会。

罗杰斯在参议院有关希拉里“私邮公用”的一次听证会上回答问题时作出了上述评论。

“从外国情报机构的角度来看，那提供了机会，”罗杰斯告诉参议员们。

听证会上，共和党参议员汤姆·卡顿（Tom Cotton）向罗杰斯提出了一系列与希拉里“私邮公用”有关的问题。

罗杰斯称，他不想被卷入“私邮公用”一事，但卡顿称他想听听罗杰斯的“专业意见”。

卡顿问罗杰斯，（美国）总统高级顾问的通讯--甚至包括那些不是机密的通讯，是否是外国情报机构的首要关注对象。

“是的，”罗杰斯答道。（完）