克林顿称像围绕希拉里“邮件门”的争议“经常发生”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月26日 - 根据周六发表的采访内容，美国前总统克林顿把希拉里“邮件门”事件引起的争议与他担任总统期间共和党及媒体激起争议的手段相提并论。
希拉里因“邮件门”事件面临越来越多的审查，同时还在共和党掌控的国会面临一些质询。
“这种情况经常发生，我们看到历史在重演，”克林顿对CNN《Fareed Zakaria GPS》节目称。
“对方不想与她（希拉里）角逐。如果他们想，也希望她尽可能的陷入一团糟，”克林顿在采访摘要中称，采访内容全文定于周日播放。
“我从未见过在这么点小事上如此大做文章，”克林顿补充说。
希拉里已就“邮件门”事件道歉，还表示已移交了她担任国务卿期间的所有工作邮件以供检查和公开。
克林顿担任总统期间曾面临一些丑闻，当中包括弹劾案及“白水门”事件等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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