希拉里呼吁采取更强硬策略打击“伊斯兰国”

路透纽约11月19日 （记者 Luciana Lopez） - 美国民主党总统参选人希拉里周四呼吁采取比奥巴马更强硬的策略，以打击“伊斯兰国”武装，称需加强空袭，与地面部队协同作战。

希拉里对美国参议院外交关系委员会发表演讲，在巴黎恐袭案后对如何打击“伊斯兰国”武装给出了她迄今最全面的观点。

希拉里称，是时候将打击“伊斯兰国”推进“新阶段”了：加强美国主导的空袭，且必须“与确实能夺回更多领土的地面部队协同行动”。

希拉里称，这种协同将要求“大幅增强情报支持”，意味着派遣更多了解该地区知识的会说阿拉伯语的人士以及更多技术资产。她称，应在叙利亚设立禁飞区，并为逃离叙利亚战乱的民众设立安全区。

“我们的目标不是制止或者克制‘伊斯兰国，而是要击败并且摧毁它，”希拉里说道。

希拉里的言论是对奥巴马政策的含蓄批评。奥巴马在巴黎恐袭发生数天前称，“伊斯兰国”已被克制。

希拉里称，击败“伊斯兰国”将需要更多地面部队。

她没有称这是否应包括更多美国军队，但明确表示地面作战应主要由当地军队进行。共和党总统参选人杰布·布什周三称，鉴于巴黎恐袭案，美国需向伊拉克增派地面部队。（完）